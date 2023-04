Lavoro: 25.290 assunzioni previste ad aprile in Piemonte

Sono circa 25.290 le assunzioni programmate dalle imprese piemontesi per aprile 2023, valore che sale a 82.610 se si considera l'intero trimestre aprile-giugno 2023. Il trend appare crescente a livello mensile (+1.220 entrate rispetto ad aprile 2022), ma in contrazione su base trimestrale (-1.210 assunzioni rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente). Sono alcuni dei dati, contenuti nel Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, basato sulle interviste effettuate su un campione d'imprese nel periodo 20 febbraio-7 marzo 2023. Le entrate previste in regione ad aprile 2023 pesano per il 21,5% sulle 117.600 assunzioni previste in Piemonte e il 5,7% sul totale di quelle nazionali. Il 74,9% delle entrate delle aziende piemontesi riguarderà lavoratori dipendenti, il 16,8% lavoratori somministrati, il 2,0% collaboratori e il 6,3% altri lavoratori non alle dipendenze. La domanda di lavoro ad aprile 2023 è trainata dai contratti a tempo determinato con il 60% delle entrate programmate, seguiti da quelli a tempo indeterminato con il 28% dei casi e dai contratti di apprendistato con il 9%. Pesano, infine, il 3% gli altri contratti. Considerando complessivamente i dati del trimestre aprile-giugno 2023 emerge come siano sempre i servizi a formare la fetta più consistente della domanda di lavoro con 56.330 entrate, il 68,2% del totale (900 unità in meno rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente). L'industria prevede 26.280 entrate, generando circa il 31,8% della domanda totale del trimestre e segnando un calo pari a 320 entrate rispetto al periodo aprile-giugno 2022. Nel dettaglio 21.120 entrate riguarderanno il comparto manifatturiero e 5.160 quello edile.

Tra i servizi si rileva un forte interessamento del comparto dei servizi alle persone con 16.120 entrate previste nel trimestre in esame, pari al 19,5% delle 82.610 entrate complessive, dei servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici (11.290 entrate) e del commercio, con 12.900 assunzioni (15,6% del totale). All'interno del comparto industriale si distinguono il settore edile (5.160 assunzioni nel trimestre) e le industrie meccaniche ed elettroniche (4.760 entrate previste). Le professioni più difficili da reperire in regione ad aprile 2023 sono meccanici artigianali, montatori, riparatori, manutentori macchine fisse e mobili (77 aziende su 100), professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali (75 aziende su 100), fabbri, ferrai, costruttori di utensili, con 75 aziende su 100 che dichiarano di aver difficoltà a trovare tali professionalità, conduttori di veicoli a motore a trazione animale, con 840 figure ricercate e una difficoltà di reperimento del 72%, professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali (71%) e tecnici informatici, telematici e delle comunicazioni con circa 650 figure ricercate dalle aziende e una percentuale di difficoltà di reperimento del 70%. Per quanto riguarda i titoli di studio, a livello universitario la difficoltà maggiore si riscontra nel trovare laureati nell'indirizzo medico e odontoiatrico (85% di difficile reperimento) e in quello chimico-farmaceutico (73%). A livello secondario la difficoltà di reperimento è superiore per l'indirizzo socio sanitario (72%) e per la meccanica, meccatronica ed energia (65%). Tra le qualifiche professionali mancano specialisti della trasformazione agroalimentare (90%) ed elettricisti (81% la difficoltà di reperimento).