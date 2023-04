Il Piemonte si scopre digitale grazie alle aziende

Secondo una ricerca effettuata dell'università di Torino, il Piemonte si posiziona al settimo posto, nella parte medio-alta del ranking sulla digitalizzazione delle regioni italiane, grazie alle imprese, mentre per quanto riguarda la pubblica amministrazione c'è ancora da fare. È quanto è emerso durante l'evento organizzato per l'apertura del Google Cloud a Torino, alle Officine grandi riparazioni. Nel dettaglio per quanto riguarda il sistema produttivo il Piemonte si trova in terza posizione, grazie alla digitalizzazione all'interno delle aziende, che utilizzano tecnologie come cloud e IoT. Più contenute invece le prestazioni nell'utilizzo dei social media e dell'e-commerce. Se dalle aziende arrivano note positive, va meno bene non solo per quanto riguarda la commercializzazione, ma anche sulla pubblica amministrazione. Il Piemonte, secondo lo studio, infatti si posiziona poco al di sopra della media italiana quanto si considera la sfera della pubblica amministrazione (12/o posto) e della connettività (dove il Piemonte è nono), intesa come dotazione infrastrutturale e diffusione della connessione tra la popolazione. "Abbiamo dati molti incoraggianti ma se vediamo il passaggio cloud nelle scuole o nei comuni il quadro non è incoraggiante" ha spiegato Francesco Ramella del dipartimento di Culture, politica e società UniTo.