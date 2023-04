Petizione Pd per stop liste attesa, mille firme in poche ore

La petizione online del Pd "Stop Liste di Attesa" ha raccolto oltre mille firme in poche ore. "Già ieri sera, a poche ore dall'apertura - afferma il consigliere regionale Domenico Rossi, segretario regionale del partito - la petizione Stop Liste d'Attesa ha superato quota mille firme. La destra che guida il Piemonte può continuare ad affermare che il Piemonte è un'isola felice, ma l'esperienza dei cittadini evidentemente è un'altra. È il caso che il presidente Alberto Cirio ne prenda atto e si rimbocchi le maniche almeno in questo ultimo stralcio di legislatura". "Capiamo - aggiunge - che sulla sanità il presidente e la maggioranza di destra siano in forte difficoltà perché la realtà non è edulcorata come gli annunci e fa emergere la mancanza di contenuti, progettualità e programmazione. Forse anche per questo assistiamo a una reazione scomposta: l'uso delle pagine social istituzionali di Regione Piemonte per rispondere al Pd è inaccettabile, perché le istituzioni non sono di proprietà di una parte politica, così come inviare un superconsulente per replicare alle iniziative politiche dei partiti". "Siamo appena partiti - rimarca - e ci vedranno presto nelle piazze e davanti agli ospedali a parlare con tutti i cittadini".