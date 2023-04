Cirio, Regione Piemonte darà patrocinio al Disability Pride

"È una polemica strumentale e infondata. La Regione darà il patrocinio al Disability Pride, come è giusto che sia perché quando di parla di disabilità è stata e sarà sempre in prima fila". Lo ha detto il presidente Alberto Cirio a margine dell'inaugurazione del centro commerciale To Dream, a proposito delle polemiche sollevate per la presunta assenza del patrocinio regionale per l'evento. "L'assessore alle Politiche sociali, Maurizio Marrone, in quanto assessore competente - ha spiegato Cirio - ha segnalato una potenziale criticità nell'iniziativa, perché tra i soggetti proponenti c'è un'associazione che promuove il suicidio assistito, lontano anni luce dalle nostre sensibilità. Bisognava verificare che la manifestazione non parlasse di questi temi che sono temi etici, molto personali sui quali bisogna essere rispettosi delle posizioni di tutti, ma difendere le proprie. Abbiano fatto un approfondimento ieri sera e abbiamo visto che il tema è solo quello della disabilità".