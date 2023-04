Italgas: sottoscritto accordo per la distribuzione a Torino

Italgas ha sottoscritto l'accordo per la distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale (Atem) Torino1. Il contratto che dura 12 anni è stato firmato stamane a Palazzo Civico dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo, e dall'amministratore delegato di Italgas Reti Pier Lorenzo Dell'Orco e che comprende oltre al capoluogo piemontese anche i comuni di Moncalieri, Grugliasco, Rivoli, Rivalta di Torino e Nichelino. "Il nuovo contratto - si legge in una nota - comporterà un'unica gestione del servizio di distribuzione per tutti i comuni dalla quale deriveranno vantaggi per l'utenza in termini di qualità, sicurezza e trasparenza nella gestione del servizio". Previsto inoltre un piano di investimenti da 330milioni di euro, per "ammodernare ed efficientare i 340 Km della rete di distribuzione, grazie anche a un intenso programma di trasformazione digitale". "In un'ottica volta al progressivo miglioramento dell'impatto ambientale - spiega Italgas - la stessa infrastruttura potrà consentire anche la distribuzione di gas verdi come il biometano e, in futuro, l'idrogeno". Saranno inoltre realizzati due nuovi distributori di metano per i depositi autobus di Gtt, a sostegno dei programmi di decarbonizzazione del trasporto su gomma. Infine il gruppo prevede di posare oltre 40 Km di nuove condotte e di potenziare circa 15 Km di rete per raggiungere aree non ancora servite, rendendo disponibile il metano a ulteriori 4.500 nuove utenze, mentre quelle esistenti verranno dotate di contatori di ultima generazione per favorire consumi consapevoli e risparmio energetico.