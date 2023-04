SANITÀ

Freno sugli ospedali di comunità. Mancano i soldi per il personale

Probabile slittamento del termine per la realizzazione dal 2026 al 2029. Fitto: "Un errore non avere previsto le risorse". In Piemonte ne sono previsti 29. Picco (Azienda Zero): "Non ci sono ritardi nei lavori, il problema è quello dell'organico"

“Avere inserito gli ospedali di comunità all'interno del Pnrr senza aver previsto in alcun modo le risorse per il loro funzionamento penso sia un rischio e un errore”. Le parole pronunciate in Senato dal ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto, confermano ancora una volta come il problema della sanità non siano tanto le strutture quanto il personale necessario per farle funzionare. Per una delle tre gambe della medicina territoriale (le altre due sono le case di comunità e le centrali operative territoriali) si profila un percorso piuttosto accidentato e incerto e appare, sempre più probabile che la scadenza fissata per la loro entrata in funzione possa slittare dal 2026 a tre anni più tardi.

I piccoli ospedali territoriali, con una media di venti posti letto e dedicati ai pazienti con patologie lievi o croniche che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica, sarebbero tra quei progetti per i quali il Governo nella trattativa con la Commissione Europea intende richiedere uno spostamento in avanti della scadenza. Il proposito sarebbe quello di farli ricadere, per quanto riguarda l’aspetto finanziario, nei fondi di coesione che hanno una soglia temporale più estesa di un triennio rispetto a quella del Pnrr.

Questo prolungamento è dovuto sostanzialmente a due problemi: il primo che riguarda alcune regioni, in particolari del Sud, ma a quanto risulta non il Piemonte, è relativo ai ritardi sulle progettazioni e sull’avvio dei lavori; il secondo è proprio quello citato dal ministro in Parlamento e concerne ancora una volta il personale. Non si sa se ci sarà, ma soprattutto non sono state previste le risorse finanziarie necessarie per pagarlo.

Per medici, infermieri e altri operatori da impiegare nei circa 400 ospedali di comunità su tutto il territorio nazionale, di cui 29 in Piemonte, serviranno non meno di 239 milioni. Una spesa annua che rischia di mettere in difficoltà più di una Regione. “Bisognava immaginare, nel momento in cui è partito l'investimento – ha spiegato Fitto – che lo stesso fosse realmente coperto, perché altrimenti rischiamo di mettere in campo un sistema di moltiplicazione della spesa pubblica che, su diversi settori del piano nazionale di ripresa e resilienza, crea potenzialmente dei problemi”.

Uno scenario cui non sfugge neppure il Piemonte dove, seppure come conferma il commissario di Azienda Zero, Carlo Picco, cui è appena stata affidato un ruolo importante per l’edilizia sanitaria, “non emergono problemi per quanto riguarda la realizzazione delle strutture nei tempi prefissati”, diverso è il quadro che riguarda il personale. A Torino per i quattro ospedali di comunità in capo all’Asl diretta dallo stesso Picco, sono già state individuate le sedi, avviati progetti e lavori. Lo stesso, pur con situazioni differenti, succede nel resto della regione. “Se difficoltà legati alle strutture non paiono essercene, il tema pesante è oltre a come reagirà la medicina di famiglia chiamata ad interagire in maniera significativa con questi presidi, proprio quello del personale”, spiega Picco. Peraltro, come riportato non molto tempo fa dallo Spiffero, un serio allarme su questo fronte era arrivato dall’Ufficio parlamentare di bilancio che aveva avvertito della necessità di “destinare ulteriori finanziamenti all’assistenza sanitaria territoriale”. Lo stesso assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi non aveva usato giri di parole per paventare il rischio di “costruire strutture che possono trasformarsi in scatole vuote, se non ci sarà il personale necessario”.