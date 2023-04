Sgomberi Atc: Lega, "servono a tappeto"

"Occupare un alloggio di edilizia pubblica è un reato particolarmente odioso perché nega il diritto a un'abitazione dignitosa a chi vive in condizioni di particolare fragilità. Lo sgombero degli appartamenti Atc di via Scarsellini, nel quale vivevano abusivamente famiglie di zingari, deve essere di esempio e di monito". Lo dichiara in una nota il leghista Andrea Cerutti. "Di fronte a questo fenomeno odioso - aggiunge - bisogna adottare il pugno di ferro, dimenticando una volta per tutte i falsi buonismi di una sinistra che invece preferisce un lassismo colpevole e complice. I miei ringraziamenti vanno quindi alle forze dell'ordine e alla nostra Agenzia territoriale per la casa, che per prima ha denunciato l'emergenza delle occupazioni chiedendo un intervento non più rinviabile nel nome di una vera legalità. Ora tocca al Comune di Torino fare di più: ad oggi le case sgomberate sono solo 19, a fronte di una stima di più di 200 unità abitative nelle mani degli abusivi. Servono gli sgomberi a tappeto e la tolleranza zero da sempre invocata dalla Lega, per restituire ai nostri poveri la dignità di un tetto sotto al quale vivere".