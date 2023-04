Sgomberi Atc: Regione, allontanare chi occupa abusivamente

"Per tutelare davvero le persone oneste che vivono nelle case popolari delle nostre periferie bisogna allontanare chi le occupa abusivamente, condannandole al degrado e alla violenza". Così l'assessore alle Politiche sociali della Regione Piemonte Maurizio Marrone, intervenendo sull'operazione effettuata questa mattina contro alcuni abusivi rom che da tempo avevano occupato gli alloggi Atc di via Scarsellini. "Avevo personalmente effettuato un sopralluogo presso via Scarsellini rilevando una situazione insostenibile - racconta Marrone - ed avevo quindi promosso un incontro tra il Prefetto di TORINO e i residenti. L'operazione di questa mattina dimostra finalmente la presenza delle istituzioni in quartieri da cui sembravano assenti". "Ci auguriamo che tutti gli alloggi Atc occupati possano essere liberati al più presto. L'illegalità colpisce innanzitutto le fasce più fragili della nostra società, che sono stufe di questi soprusi", conclude Marrone.