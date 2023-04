Sanità: Valle (Pd), troppi 15 anni per nuovo ospedale Asl To5

"Quindici anni per realizzare il nuovo ospedale unico della Asl To5 sono troppi: una pietra tombale cala sul presidio. E' una vergogna che dimostra la totale inadeguatezza della giunta di centrodestra che guida il Piemonte". Così l'esponente Pd Daniele Valle, vicepresidente del consiglio regionale. "Dal provvedimento che regola la gara - afferma Valle - emerge che da maggio sono previsti ben 42 mesi per arrivare alla progettazione esecutiva: saremo quindi nel 2027. Poi ci sarà la gara, che richiederà un altro anno. Arriveremo pertanto al 2028. A questo punto partiranno i lavori che dovrebbero proseguire per 7 anni, e si arriverà al 2035. Quindi a cominciare da oggi occorreranno 10-11 anni per vedere la struttura ospedaliera realizzata. Questo se non mettiamo in conto ritardi, ricorsi e opere di viabilità, casi che nel documento non sono previsti". "Ma serviranno infrastrutture - sottolinea - come la bretella che collega l'area di Cambiano con la zona del Carmagnolese, attualmente inserita in un piano con altre 10 opere, senza la quale quell'area resterebbe esclusa. Dovremo quindi potenzialmente aspettare 15 anni, senza sapere che cosa diventeranno gli attuali ospedali, per la cui ristrutturazione non è stanziato un euro. E sul fronte economico l'impegno previsto è di soli 300mila euro, che forse basteranno solo per pagare il progetto definitivo". "Tutto questo - rimarca - svela il pressapochismo dimostrato nella scelta di Cambiano, localizzazione decisa senza conoscerne le caratteristiche e senza avere un piano adeguato. Ci saranno decine di gare pubbliche da fare che nel documento dell'Asl non vengono previste. Se servono 3 anni e mezzo per trovare i professionisti e fare i progetti, ne serviranno 15 per vedere completata l'opera: una pietra tombale prima ancora di partire".