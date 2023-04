Pnrr: 16 milioni per sperimentare la mobilità innovativa

È stato pubblicato un nuovo avviso pubblico da 16 milioni di euro per la sperimentazione dei servizi Mobility as a Service, la mobilità innovativa che permette ai cittadini di usufruire di diversi mezzi di trasporto pubblico e privato, attraverso una app con cui possano pianificare e pagare gli spostamenti. Lo comunica il Dipartimento la trasformazione digitale, spiegando che, dopo il successo dei primi avvisi che hanno portato prima alla selezione di Milano, Roma e Napoli, e poi di Bari, Firenze e Torino, vengono stanziate nuove risorse dal Pnrr per estendere la sperimentazione alle Regioni e alle Province Autonome. L'investimento rientra nella misura 1.4.6 del Piano e punta a favorire lo sviluppo di servizi innovativi di mobilità per i cittadini e per la gestione intelligente dei trasporti sul territorio, attraverso la condivisione di informazioni e la creazione di servizi su misura. "Con questo nuovo avviso anche le Regioni e le Province autonome potranno testare soluzioni di mobilità innovativa nei loro territori. Grazie alle tecnologie digitali guardiamo a un nuovo concetto di mobilità per semplificare gli spostamenti, migliorare la viabilità, offrire strumenti sempre più efficienti che aumentano la qualità della vita dei cittadini e stimolano la nascita di nuovi servizi, a beneficio dell'intera collettività e dell'ambiente" dichiara il sottosegretario di Stato con delega all'Innovazione tecnologica, Alessio Butti.