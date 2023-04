Comunità ebraica di Torino organizza dialogo sulla giustizia

L'Unione delle comunità ebraiche italiane, in collaborazione con il Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, rende omaggio alla ricorrenza del 25 aprile con il progetto 'Articolo 3 - Diversi tra uguali - 75 anni di Costituzione', che verrà inaugurato lunedì 17 aprile al Polo del '900 di Torino. In programma sei incontri in sei città italiane che, attraverso un dialogo aperto alla società civile, si interrogano su cosa sia l'uguaglianza oggi e su come il principio sancito dall'art. 3 della Costituzione debba orientare le prossime scelte che il Paese è chiamato a fare su temi che riguardano le varie forme dell'uguaglianza. L'incontro torinese avrà al centro l'idea di giustizia che la Costituzione persegue e i punti di contatto esistenti con la prospettiva ebraica. A dibatterne saranno Daniela Dawan, avvocato nominato per meriti giudice di Cassazione e scrittrice, e l'ex magistrato di Mani Pulite Gherardo Colombo, presidente della Garzanti, moderati da Massimo Giannini. Gli incontri successivi, ciascuno con focus e interlocutori diversi, si svolgeranno a Venezia, Napoli, Milano, Ferrara, Firenze con un intermezzo a Roma.