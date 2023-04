Università di Torino, due milioni per studiare i papiri

Il Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Torino si è aggiudicato un finanziamento di due milioni di euro dall'European Research Council (Erc), organismo dell'Unione Europea che sostiene l'eccellenza scientifica. Il Dipartimento è coordinato da Christian Vassallo, il quale, dopo aver insegnato Filosofia Antica presso le università di Notre Dame, Jena e Cosenza, è ora stato chiamato come Ordinario di Papirologia nell'Ateneo torinese. Il progetto mira a ricostruire interamente la raccolta dei frammenti e delle testimonianze degli Stoici antichi, pubblicata a Lipsia dal grande filologo classico tedesco Hans von Arnim circa centoventi anni fa. I tre volumi di quest'opera monumentale, infatti, uscirono tra il 1903 e il 1905. Si aggiunse poi, nel 1924, un quarto volume curato da Maximilian Adler, contenente gli indici generali. Insieme all'epicureismo e allo scetticismo, lo stoicismo rappresenta una delle principali scuole filosofiche dell'età ellenistica e uno dei sistemi speculativi dell'antichità che ha esercitato, molto più di quanto in genere si creda, un enorme influsso sugli sviluppi successivi del pensiero occidentale (Lipsius, Montaigne, Spinoza o Frege). Dei primi filosofi stoici conserviamo una serie oceanica di testimonianze indirette, ma le opere originarie si sono quasi interamente perdute, con alcune eccezioni: l'Inno a Zeus di Cleante, tramandato da Stobeo, e alcuni testi di Crisippo (o della sua scuola) trasmessi dai Papiri di Ercolano. Nel progetto diretto d Vassallo sono previste nuove edizioni critiche di papiri che tramandano notizie fondamentali sulla logica, la fisica e l'etica stoiche e una risistemazione complessiva delle testimonianze della tradizione manoscritta. A tutto questo, che porterà alla realizzazione del De Gruyter New von Arnim, si affiancherà un programma di studio e commento del pensiero stoico, che attrarrà presso l'Ateneo torinese giovani ricercatori da tutto il mondo.