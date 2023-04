Il passaporto del politico vacanziero

Chissà chi è quel noto politico piemontese che, mentre tutti i comuni mortali sono costretti a estenuanti attese di mesi, è riuscito a ottenere in ventiquattr’ore, dagli uffici della Questura, un passaporto per andare in vacanza con la famiglia. Il pissi pissi impazza nei corridoi della politica subalpina, rimbalzando da un palazzo all'altro. Finora l'identità del raccomandato di lusso è rimasta segreta, anche se qualche illazione pare sia già arrivata all'orecchio dell'interessato. Che, dicono, abbia iniziato a preoccuparsi.