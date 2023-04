Comune di Torino, lunedì 17 sciopero e presidio dei precari

Le segreterie di NidilCgil, FelsaCisl e Uiltemp Uil hanno indetto una giornata di sciopero per lunedì 17 aprile, con presidio davanti al Comune di Torino, alle ore 15 in piazza Palazzo di Città, per chiedere continuità occupazionale per le lavoratrici e i lavoratori in somministrazione presso il Comune di Torino. "Nonostante i contratti in scadenza, le lavoratrici e i lavoratori - spiegano i sindacati - hanno garantito e garantiscono continuità nei servizi essenziali ai cittadini dell'area metropolitana torinese e il loro lavoro è stato, ed è tutt'oggi, indispensabile all'interno della cosiddetta macchina comunale. La continuità occupazionale è messa a rischio dall'attuale atteggiamento dell'amministrazione comunale, che rifiuta qualsiasi dialogo costruttivo per dare continuità non solo occupazionale, ma anche ai servizi che sono rivolti a persone fragili, che necessitano di proseguire i percorsi di cura, sostegno e supporto che ricevono. Serve un cambio di scelte nelle politiche sociali di questa amministrazione. Occorrono risposte per il futuro che, oltre a garantire continuità occupazionale alla categoria, tengano conto anche della tenuta dei livelli essenziali e della qualità delle prestazioni a favore dei cittadini".