Salone Libro: Picchioni deceduto ma ancora nel processo

E' morto il 23 marzo ma Rolando Picchioni, storico patron del Salone del Libro di TORINO, compare formalmente ancora fra i 19 imputati del processo, ripreso oggi a Palazzo di giustizia, per le presunte irregolarità commesse nel corso delle passate gestioni della kermesse culturale. Il tribunale non ha pronunciato la rituale sentenza di "non luogo a procedere". Secondo quanto è stato riferito da fonti vicine al procedimento, in attesa della decisione dei giudici l'avvocato difensore di Picchioni, Valentina Zancan, aveva deciso di presentare il certificato di morte, considerato indispensabile, ma per i tempi della burocrazia dovrà attendere ancora qualche settimana. Dal giorno del decesso ci sono state due udienze. Quella di oggi è stata dedicata alle audizioni dei consulenti tecnici delle difese. Fra le 19 persone chiamate in causa compaiono l'ex sindaco Piero Fassino e l'ex assessore regionale Antonella Parigi.