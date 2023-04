Pd Piemonte: Rossi, contro la destra mobilitazione e proposte

Una conferenza programmatica per "elaborare contenuti da mettere a disposizione anche della coalizione", un forum degli amministratori, una scuola di formazione politica. Sono le iniziative annunciate da Domenico Rossi, segretario del Pd piemontese dallo scorso marzo, durante la prima direzione regionale convocata dal suo insediamento. "Viviamo - ha detto - una fase politica complessa, un momento di passaggio con dinamiche in continua trasformazione. Dobbiamo attraversarli senza subire gli eventi, ma giocando un ruolo da protagonisti". La conferenza di programma sarà presentata all'assemblea prevista per maggio, mentre forum e scuola partiranno entro l'estate. Per Rossi accanto all'elaborazione di proposte saranno centrali la "mobilitazione" (un esempio è la campagna sulle liste di attesa nella sanità) e il "dialogo con tutti i soggetti rappresentativi della realtà regionali del lavoro, dell'impresa, del sociale e del volontariato e con le forze politiche che si riconoscono come alternative a questa alla destra che governa il Piemonte". Rossi ha affermato che "ogni giorno crescono i motivi per cui dobbiamo costruire un'alternativa concreta a questa destra in Italia e in Piemonte" perché "alle politiche nazionali che disegnano una società diseguale e senza futuro corrisponde la drammatica situazione piemontese. Una legislatura letteralmente 'buttata via' su tutti i temi principali: abbandono del trasporto pubblico, superficialità sulla questione ambientale, mancanza di prospettive di sviluppo, assenza di visione e programmazione, disastrosa gestione dei fondi del Pnrr ma, soprattutto, la privatizzazione strisciante della sanità pubblica".