Chiesa: suor Monetti nuova presidente dell'Usmi

Suor Micaela Monetti, 67 anni, superiora generale delle Pie Discepole del Divin Maestro, è la nuova presidente dell'Usmi, l'Unione delle Superiore maggiori d'Italia. È stata eletta ieri dalle 218 delegate provenienti da tutta Italia, nella terza e ultima giornata dell'Assemblea generale dell'Usmi tenutasi a Roma e con la votazione introdotta da padre Pierluigi Nava, sottosegretario agli Istituti di vita consacrata. Suor Monetti guiderà l'Unione delle superiore maggiori d'Italia per i prossimi 5 anni e succede alla salesiana madre Yvonne Reungoat. Nata a Torino, suor Monetti ha emesso i voti perpetui ad Alba nell'ottobre del 1984. Ha poi conseguito il baccalaureato in filosofia e teologia all'Istituto teologico dell'Italia Settentrionale, a Milano, e poi ha frequentato l'Istituto Patristico Augustinianum a Roma. Ha lavorato nella pastorale giovanile, vocazionale e liturgica e collaborato alla redazione nella rivista liturgica "La vita in Cristo e nella Chiesa". Ha inoltre fatto parte dell'équipe intercongregazionale per lo studio del "Progetto unitario di Famiglia Paolina" e dell'équipe di redazione della regola di vita e del direttorio delle Pie Discepole del Divin Maestro. Dal 1999 al 2003 è stata consigliera provinciale in Italia. Dal 2005 al 2017, per due mandati consecutivi, è stata consigliera generale.