Pd: Rossi, il partito c'è e sta bene, ora cambiare lo schema

"Dopo il congresso i dati dimostrano che il Pd c'è e sta bene: è arrivato il momento di cambiare lo schema. E' già successo in passato. Si passa dalle leadership nuove e da una narrazione capace di far passare un messaggio per cui vale la pena lavorare su ciò che ci unisce e non su ciò che divide". Lo ha detto Domenico Rossi, segretario del Pd in Piemonte dallo scorso marzo, nel corso della prima direzione convocata dopo il suo insediamento.