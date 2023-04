Sanità: Cavalli (Cimo), serve piano strategico complessivo

"Un piano strategico complessivo sulla sanità piemontese non lo abbiamo ancora visto. La Regione ci dica come intende investire i fondi del Pnrr per efficientare i servizi al cittadino e rinnovare le strutture ospedaliere del territorio, rimaste le stesse a distanza di due anni dall'emergenza Covid". E' quanto dichiara Sebastiano Cavalli, segretario piemontese di Cimo (confederazione italiana medici ospedalieri). "Lo scorso anno - osserva - abbiamo presentato e condiviso con l'assessorato regionale alla sanità un documento programmatico finalizzato ad una rinnovata agenda sanitaria in Piemonte. Sino ad oggi nulla è stato fatto. Con l'aggravante che il progetto legato alla Città della Salute, sul quale noi siamo sempre stati molto perplessi, si è arenato". Secondo Cavalli "occorre lavorare in modo sistemico, pianificando ed elaborando strategie che tengano in considerazione le esperienze di stakeholder privilegiati, ovvero di chi a vario titolo è impegnato nella cura, diagnostica e preventiva, dei cittadini piemontesi". "Come sindacato - conclude - siamo pronti a fare la nostra parte ma serve che la Regione si esprima con idee chiare e realizzabili, non solo finalizzate a tamponare inefficienze e mancanze nel breve periodo, ma con progettualità capaci di generare benefici sostanziali nel medio e nel lungo".