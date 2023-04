Torna al Colle la cerimonia per le vittime del terrorismo

Il 9 maggio alle ore 11 si svolgerà al Quirinale la cerimonia per il Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo. Torna così al Colle uno degli eventi istituzionali importanti la cui celebrazione mancava al Quirinale da anni. L'ultima occasione che si era svolta a "Palazzo" risale infatti al 2018. Numerosi sono gli appuntamenti che si trovano in queste settimane nell'agenda del Presidente, a partire dalla conferma che Sergio Mattarella sarà a Londra il prossimo 6 maggio per la cerimonia di incoronazione di Re Carlo III. Il 25 aprile, invece, sarà celebrato dal Capo dello Stato con la tradizionale deposizione di una corona di alloro all'Altare della patria e, successivamente nel pomeriggio, con una visita a Cuneo, Boves e Borgo San Dalmazzo. Domani, invece, il Presidente della Repubblica sarà a Varsavia per una visita di Stato. Dopo gli incontri ufficiali si sposterà ad Auschwitz. La missione di Mattarella si concluderà a Bratislava per una visita in Slovacchia.