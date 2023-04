Morte Ituma: oggi rientro salma, funerali martedì

La salma di Julia Ituma, la pallavolista diciottenne morta a Istanbul cadendo dal sesto piano dell'hotel dove alloggiava con la squadra dopo la partita di semifinale di Champions League, rientrerà in Italia entro la giornata di oggi. Lo conferma all'Agi il direttore generale della Igor Volley Enrico Marchioni, l'ultimo dello staff a tornare a Novara dalla Turchia, dove si è messo a disposizione delle autorità per il disbrigo delle pratiche burocratiche. Confermato anche che il funerale di Julia sarà celebrato a Milano martedì mattina alle 11 nella chiesa di San Filippo Neri in via Gabbro nel quartiere della Bovisasca. E' la parrocchia dove Julia ha cominciato a giocare a pallavolo.