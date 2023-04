Torino comics: Molinari, non è arte ma pura volgarità

"E' semplicemente disgustoso. Questa non è arte, o legittimo esercizio di satira o critica politica. E' volgarità allo stato puro". Così Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, e segretario del Carroccio in Piemonte, a proposito del quadro esposto al Torino Comics, che raffigura il segretario federale della Lega e vicepremier Matteo Salvini intento a fare il saluto romano mentre un grande fallo gli eiacula in faccia. L'opera, realizzata dall'artista spagnolo Luis Quiles, è ospitata nella 'Zona Rossa' della rassegna torinese, dedicata al fumetto erotico. "Una schifezza disgustosa. Direi penosa, ha commentato ieri, su Instagram, lo stesso Salvini. "La Lega del Piemonte - aggiunge Molinari - si schiera al fianco di Matteo Salvini, oggetto di un attacco inaccettabile, che sconfina nell'odio. Chiediamo immediati chiarimenti agli organizzatori, auspicando che arrivino scuse convincenti, e l'immediato ritiro dell'opera dall'esposizione".