Vignetta offensiva contro Salvini, Regione "tradita fiducia"

La Regione Piemonte valuta di revocare il patrocinio agli organizzatori di Torino comics dove è stata esposta un'opera dell'artista spagnolo Luis Quiles che raffigura il vicepremier Salvini che fa il saluto romano, con la fascia con il simbolo della Ue al braccio mentre un grande fallo gli eiacula in faccia. "Un patrocinio è un atto di reciproca fiducia. Fiducia tradita nel momento in cui il vicepremier Matteo Salvini viene dileggiato in un'opera di assoluta volgarità", affermano l'assessore regionale alla Cultura Vittoria Poggio e il capogruppo della Lega in consiglio regionale Alberto Preioni. "Chi ha avuto la malafede di esporre un'opera del genere ha tradito lo spirito del nostro patrocinio. Vogliamo essere chiarissimi: se mai avessimo anche solo intuito che una simile tavola volgare e idiota fosse esposta, noi quel patrocinio mai lo avremmo accordato. E appunto valuteremo come ricorrere contro questo gesto vigliacco". Secondo Poggio e Preioni l'opera di Quiles "è priva di contenuti, volgare e poco rappresentativa della realtà anche in versione dissacratoria. La vignetta rappresenta in maniera plastica i limiti di chi l'ha disegnata piuttosto di quelli della politica che avrebbe voluto criticare".