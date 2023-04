Brucia azienda agricola, squadre Vigili del fuoco a Condove

Intervento dei Vigili del fuoco del comando di Torino, con numerose squadre, a Condove, in via Moncenisio, per l' incendio di un capannone all'interno di una azienda agricola. Sul posto la squadra 91, l'autobotte di Susa, l'autoscala ed il carro fiamma della sede centrale, i volontari di Condove e quelli di Borgone con autopompa serbatoio ed autobotte. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri.