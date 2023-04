Comunali: pasionaria No Tav a 77 anni candidata sindaco

La "pasionaria" No Tav Nicoletta Dosio, 77 anni, è candidata sindaca nel suo paese, Bussoleno, in Valle di Susa, dove nel 1989 ha contribuito a creare il movimento che si oppone alla ferrovia ad alta velocità Torino-Lione. Alle amministrative del 14-15 maggio sfiderà altre due donne, Anna Allasio, già due volte sindaca nel recente passato e la consigliera comunale uscente Antonella Zoggia. Nicoletta Dosio è candidata per la lista "Unione popolare per Bussoleno-No Tav". Insegnante in pensione, figlia di operai, è stata tra i fondatori del comitato di Lotta Popolare di Bussoleno. A fine 2021 stata condannata a 8 mesi per svariate evasioni dagli arresti domiciliari per partecipare a iniziative No Tav nel 2016. Alla fine dello scorso dicembre aveva aderito allo sciopero della fame per l'anarchico Alfredo Cospito. Negli ultimi mesi Bussoleno è stato retto da un commissario prefettizio dope le dimissioni della sindaca Bruna Consolini per i dissidi sul tema delle opere di compensazione legate alla Tav Torino-Lione.