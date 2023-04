Movida torinese, controllati 10 locali e 231 persone

La scorsa notte nelle aree della movida torinese sono stati sottoposti a controllo 321 persone e 10 locali pubblici: due di essi sono stati sanzionati per aver violato il regolamento di Polizia Urbana in materia di vendita di bevande alcoliche e di occupazione del suolo pubblico. I controlli congiunti della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale si sono concentrati in Piazza Vittorio Veneto e vie limitrofe, estendendosi fino a Piazza Santa Giulia e piazza Bodoni, oltre che al quartiere San Salvario e al quadrilatero romano.