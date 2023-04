Torino comics: Comba (FdI), miserabile infamia

"L'immagine si commenta da sé. Vergognosa e patetica. Ma ciò che è ancor più aberrante e oggettivamente disturbante e' il commento di chi l'ha pensata e realizzata. Non lo chiamerò artista ma provocatore, costui si giustifica inspiegabilmente parlando di critica su temi sociali, di libertà di pensiero politico. Cosa c'è di politico in una oscenità simile? Si, senza alcun dubbio questa autodifesa raffazzonata è ancora più squallida, volgare e direi terribilmente irritante. L'arte non c'entra nulla con quel disegno che sembra uscito direttamente da una toilette di un autogrill. È solo volontà di denigrazione e di oltraggio nei confronti del Vicepremier di una grande Nazione come l'Italia". E' il commento di Fabrizio Comba, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia all'opera esposta dallo spagnolo Luis Quiles che ritrae il vicepremier Matteo Salvini. "Gli organizzatori del Torino Comics hanno permesso tutto ciò e hanno commesso un grande errore. - prosegue Comba - L'espressione artistica e la necessità della critica sociale sono beni e principi irrinunciabili in democrazia, ma in questo caso i limiti del rispetto umano e della decenza pubblica sono stati ampiamente superati. Siamo al cospetto di una miserabile infamia non solo contro Salvini ma nei confronti dell'Italia tutta".