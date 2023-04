DemoS Piemonte, gli sgomberi non risolvono le occupazioni

"Chi non ha casa difficilmente 'scompare' dopo lo sgombero, ma spesso trova altre soluzioni sempre non corrette. Se non si affrontano le cause che portano alle occupazioni abusive non si arriverà a una vera soluzione. Non si può ridurre un problema sociale a una questione di ordine pubblico da risolvere con la forza, soprattutto in presenza di bambini che subiscono conseguenze traumatiche che danneggiano la loro crescita". Così, in una nota, la consigliera comunale di DemoS - Democrazia Solidale Piemonte, Elena Apollonio, a proposito dello sgombero delle case occupate di via Scarsellini, avvenuto la scorsa settimana. 'DemoS Piemonte - sottolinea la nota - manifesta una forte delusione per il modo con cui si è arrivati a tale operazione e per come è stata realizzata. È dimostrato come sia inutile procedere a sgomberi senza avere prima trovato una soluzione condivisa, altrimenti non si fa altro che spostare il problema. Se non si affrontano le cause che portano alle occupazioni abusive non si arriverà ad una vera soluzione. Per questo - conclude la nota di DemoS - invitiamo tutte le istituzioni competenti a un cambiamento di strategia che passi dalla logica della forza a quella del dialogo e della ricerca paziente di soluzioni che rispettino la dignità delle persone, soprattutto dei più fragili".