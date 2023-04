Nuovo ospedale Torino: Valle, la Regione ha scelto la Pellerina

"In questi giorni stiamo assistendo a un rimbalzo di responsabilità sulla scelta dell'area della Pellerina per la realizzazione del nuovo ospedale di Torino Nord". Ad affermarlo è Daniele Valle, Pd, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte. "Le carte - aggiunge - smentiscono, spesso e volentieri, le chiacchiere di questa Giunta. Durante il covid abbiamo patito conseguenze gravissime per il continuo scontro di potere fra Cirio e la Lega di Icardi. Ora al duello si aggiunge Marrone, che ormai si comporta come il vero dominus della maggioranza. Il punto quindi diventa capire a che gioco gioca la giunta Cirio e con chi bisogna parlare in Regione. Perché Icardi mente sapendo di mentire, stretto fra l'ex presidente Cirio e il neo-presidente Marrone? Sono preoccupato: la città ha dimostrato di essere seria e sapere collaborare con le richieste della Regione, rispettandone le competenze in materia di edilizia sanitaria. Eppure dalla città della salute al nuovo ospedale dell'AslTo5, fino allo scorporo del Sant'Anna: c'è il rischio che anche questa vicenda finisca come tutte le altre marce indietro di questa amministrazione. Al presidente Cirio - sottolinea - chiediamo prima del Consiglio aperto del 27 aprile una parola chiara. E vera". Valle ripercorre, a riprova di quanto sostiene, una serie di tappe per arrivare a individuare la Pellerina come area per il nuovo ospedale e sottolinea: "In poche parole, Cirio e Icardi hanno subito messo una pietra tombale sull'ipotesi Area Thyssenkrupp che il Comune ha a lungo e pubblicamente sollecitato. E poi c'è lettera del 7 dicembre con cui l'Asl, quindi la Regione, sceglie la Pellerina fra i sette siti proposti dal Comune, e smentisce malamente Icardi e Marrone: il Comune ha proposto sette aree, la Regione ha scelto".