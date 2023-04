Tridico (Inps), innovazione e ascolto per fare la differenza

"L'Istituto in questi anni si è espanso, ha aumentato gli investimenti in capitale umano e tecnologia. Abbiamo capito che il futuro è la digitalizzazione, che va però unita a un altro aspetto cruciale del nostro lavoro, l'ascolto, la presenza sul territorio, la cura dell'utente. Per questo abbiamo continuato ad assumere e la giornata di oggi è di straordinaria importanza". A dirlo il presidente dell'Inps Pasquale Tridico, presente oggi a Torino per l'accoglienza e la firma del contratto dei 217 neoassunti destinati al Piemonte, dei 4.124 vincitori, a livello nazionale, del concorso pubblico per consulente di protezione sociale, che inizieranno domani la loro formazione. "Innovazione e ascolto continuo" ribadisce, sottolineando il ruolo che chi lavora in Inps ha "nel fare la differenza sociale nel Paese, il valore pubblico di questo lavoro che in anni passati troppo spesso è stato vituperato e non abbastanza apprezzato. Dal 2019 - ricorda - abbiamo assunto 12mila persone, oltre la metà della forza lavoro, e questo ha cambiato anche l'approccio culturale dell'Istituto. La maggior parte di questi ragazzi, infatti, sono nativi digitali, quindi con loro c'è un passaggio straordinario anche di avanzamento tecnologico dell'Istituto". Anche per il direttore regionale Inps Piemonte, Filippo Bonanni, le nuove assunzioni "sono cruciali per il potenziamento e miglioramento dei servizi. Queste forze nuove faranno la differenza".