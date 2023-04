ECONOMIA DOMESTICA

Il 25 Aprile Gallina al lavoro.

Cgil: violata la "sacralità"

Anche quest'anno la polemica è servita. Il sindacato contro l'azienda del presidente della Camera di commercio di Torino. "Clima di terrore. E si lavora anche alla Festa della Liberazione". La replica: "Rispettato il contratto, stiamo investendo e assumiamo"

Gli ingredienti per montare la polemica ci sono tutti. Un’azienda che per smaltire gli ordinativi lavora a ciclo continuo, 7 giorni su 7, festivi compresi, su 21 turni; la prossimità del 25 aprile, carica di significati “sacrali” vieppiù “in questo momento di forte revisionismo della storia”; tensioni tra le parti sociali. Se poi si aggiunge che il proprietario è il presidente della Camera di Commercio dopo essere stato in precedenza al vertice dell’Unione Industriale, il piatto per la Cgil è servito. A dar retta al sindacato di Maurizio Landini la “Dott. Gallina Srl” della famiglia di Dario Gallina, stabilimento nell’hinterland torinese (La Loggia), un fatturato vicino ai 100 milioni di euro e 300 dipendenti, è un’azienda da incubo: volatili ed escrementi di topi nei magazzini, “clima di terrore” nei confronti dei dipendenti, turni di lavoro estenuanti che non tengono conto delle festività. Paradossalmente, le lamentazioni del sindacato si concentrano su un’azienda che è in salute, che assume dipendenti e sta investendo in un nuovo stabilimento in grado di assecondare la crescita in corso. Una denuncia molto “politica” come risulta chiaro fin dalla decisione di contenere tutte le rimostranze in una “lettera aperta” indirizzata all’ente camerale, poiché Gallina è “un uomo pubblico sul nostro territorio, spesso ospite in conferenze e programmi televisivi, ai quali partecipa come esperto relatore sulle dinamiche industriali ed economiche del Piemonte”.

Sin qui le rimostranze del sindacato, o meglio di una sigla sindacale perché l’altra (la Cisl) non ha firmato il documento. Al centro della querelle c’è però soprattutto la grana “straordinari” legati all’attivazione del ciclo continuo di 21 turni per far fronte a una fase di forte espansione, testimoniata dall'assunzione di una ventina di lavoratori. Nessuno stop, quindi, neanche per il 25 aprile. Apriti cielo. La Cgil non vuole sentir ragioni: durante la trattativa, ricostruiscono i sindacalisti, il presidente Gallina “ci ha chiesto se il mantenimento della festività del 25 Aprile fosse una posizione ideologica”. La risposta è stata “Sì, senza nessuna vergogna, e rivendicandone la sacralità, ancor più in questo momento di forte revisionismo della storia e del significato di quella data, che celebra la Liberazione dal nazifascismo. Il 25 Aprile assume oggi un valore ancora più forte per la nostra Repubblica e noi ci sentiamo italiani fieri ed orgogliosi della nostra Resistenza. È allarmante che il Presidente non dia peso a questa ricorrenza”. Accusa che, ovviamente, Gallina e i vertici aziendali respingono, sottolineando che proprio per contemperare le esigenze di non spezzettare il ciclo con quello di celebrare le ricorrenze civili si sia deciso di chiudere il Primo Maggio. Viene ribadito che “tutti i piani previsti sono stati attuati anche per quanto riguarda i fornitori esterni”. Non solo: la Dott. Gallina ha investito 26 milioni per un nuovo stabilimento a Borgaretto, comune di Beinasco, per far fronte all’aumento della produzione e alla crescita della forza lavoro.