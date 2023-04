Milano-Cortina: Cirio, auspico prevalgano Oval e buon senso

Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, auspica che per la scelta del palazzetto del ghiaccio da usare per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina "possano prevalere l'Oval di Torino e il buon senso". Cirio lo ha detto all'uscita dall'incontro a Milano con la Fondazione Milano-Cortina, dove insieme al sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha presentato il dossier olimpico del Piemonte. "Immaginare - ha affermato Cirio - che l'Oval di Torino, che è nato per ospitare le manifestazioni olimpiche del ghiaccio, possa essere meno performante di qualsiasi altra struttura che deve invece essere modificata per diventare un palazzetto professionale del ghiaccio, è qualcosa di poco sensato. Scegliendo l'Oval facciamo risparmiare i soldi dei cittadini, che oggi è la cosa più importante di tutte, e nel contempo garantiamo tempi e realizzazione assolutamente conformi agli standard delle federazioni, che vanno a giocarsi un titolo olimpico, non una gara qualunque". Cirio ha ricordato di "avere ereditato la decisione assurda che Torino ha preso negli anni passati di rinunciare alle Olimpiadi" e di avere iniziato a "rincorrere invece quello che prima sembrava un sogno e poi ha iniziato a essere qualcosa di più concreto" dal momento del suo insediamento. "Sempre tifando per l'Italia e per le Olimpiadi - ha affermato - abbiamo portato a Milano metà consigli e metà soldi, come bisogna fare per essere credibili. I consigli sono tecnici, cioè quelli delle federazioni di non volersi avventurare in impianti provvisori o sperimentali ma di usare ciò che è nato per quello. Quanto alle risorse, siamo in un momento in cui le famiglie fanno fatica ad arrivare alla fine del mese e presentiamo un'opera che fa risparmiare i soldi pubblici. Con molta serietà abbiamo messo sul tavolo queste valutazioni, e ci auguriamo che possa prevalere il buon senso".