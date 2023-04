Torino: Damilano, bilancio senza visione né coraggio

"Ieri sera con un sussulto di dignità dopo aver fatto mancare il numero legale al pomeriggio e dopo le sollecitazioni nostre e di tutte le minoranze, la maggioranza ha approvato il bilancio della Città. Un bilancio senza visione e senza coraggio, come la gestione di Torino in questo primo anno e mezzo". A dirlo il capogruppo di Torino Bellissima in consiglio comunale, Paolo Damilano. "Ci chiediamo - aggiunge -: quale società riunirebbe il proprio Cda per approvare il progetto di bilancio sapendo che i consiglieri di amministrazione non si presentano?".