Regione Piemonte e Gtt, incentivi per uso mezzi pubblici

Per incentivare lo spostamento casa-lavoro con i mezzi pubblici, la Regione Piemonte ha promosso un bando grazie al quale riconosce alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private un contributo per l'acquisto di titoli di viaggio annuali per i propri dipendenti. L'abbonamento annuale dei dipendenti sarà cofinanziato per il 30% dalla Regione Piemonte se le imprese verseranno almeno il 20% del suo costo. Da parte sua Gtt conferma per gli abbonamenti urbani gli sconti dell'8% in caso di nuova emissione o del 4% in caso di rinnovo. Per accedere all'incentivo, le imprese dovranno avere sede di lavoro in Piemonte, aver nominato un proprio Mobility Manager e adottato un Piano Spostamenti Casa-Lavoro aggiornato. Il termine per l'acquisto degli abbonamenti da parte delle imprese e delle pubbliche amministrazioni è il 31 luglio, data entro la quale potranno essere acquistati anche abbonamenti annuali con decorrenza da settembre. Le richieste da parte di pubbliche amministrazioni e imprese potranno essere caricate al 30 giugno prossimo.