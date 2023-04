Migranti: caos uffici Torino, ordine avvocati a presidio Asgi

L'ordine degli avvocati di Torino ha aderito a una protesta dell'Asgi (Associazione studi giuridici sull'immigrazione) contro le "inefficienze" dell'ufficio immigrazione della questura del capoluogo piemontese. L'Asgi, che parla anche di "gravi violazioni di legge", ha promosso un presidio davanti allo sportello di corso Verona per giovedì 20 aprile 2023 alle 8.30 con le persone in coda fin dalle prime ore del mattino. "La presenza di personale rinnovato - afferma l'associazione - ha migliorato quanto meno l'aspetto dei comportamenti radicalmente irrispettosi in passato osservati, ma non risulta che siano intervenuti miglioramenti degni di nota nelle criticità neppure a seguito dell'attuazione del protocollo sottoscritto con il Comune di Torino e con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. Ci si chiede, dunque, se la questura di Torino abbia la reale volontà di risolvere i problemi sollevati, posto che le prassi illegittime non sono mai venute meno". Il presidio sarà l'occasione per ribadire "la solidarietà alle persone in coda cercando anche di informarle rispetto ai loro diritti".