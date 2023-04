Marsiaj, Unione industriali Torino investirà in Città Aerospazio

L'Unione industriali di Torino investirà per la realizzazione della futura Città dell'Aerospazio di corso Marche. Ad annunciarlo il presidente Giorgio Marsiaj aprendo l'incontro 'La filiera dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza in Piemonte. Scenari, prospettive e opportunità per la valorizzazione delle eccellenze industriali del territorio' organizzato da Leonardo. "Torino e il Piemonte sono in prima linea nella new space economy - sottolinea - grazie alla presenza di grandi players internazionali e alla propensione all'innovazione, è uno dei centri principali al mondo dell'aerospazio e in questo contesto la Città dell'Aerospazio è un'iniziativa che cambia il volto del Paese. Per questo - annuncia - la nostra Unione industriali si affianca agli altri investitori per dare un contribuito anche economico a questa iniziativa che è unica. È dunque urgente che parta, possibilmente entro l'anno, e noi ci saremo perché è insieme che si possono fare le cose, se andiamo in ordine sparso - conclude - la concorrenza è agguerrita mentre le nostre imprese crescono e sono competitive se guardano al mondo".