Migranti: Lo Russo, tema va affrontato senza ideologia

"Crediamo che se affrontiamo la questione con pragmatismo e senza ideologia, con l'ottica di risolvere i problemi, si possa trovare un terreno comune per cambiare questo quadro di regole che, è evidente, sta dimostrando la sua totale un'efficacia". Così, a margine di un evento sull'aerospazio organizzato da Leonardo all'Unione Industriali di Torino, il sindaco Stefano Lo Russo a proposito dello stop alla protezione speciale per i migranti. "Con altri sindaci - ricorda -abbiamo rappresentato la difficoltà nel comprendere la ragione di questa misura, che oggettivamente non risolverà nessun problema e, probabilmente, ne creerà degli altri, togliendo da un regime di protezione decine di migliaia di rifugiati. La questione dell'immigrazione - aggiunge -, non va più affrontata in termini emergenziali, non si tratta più di un'emergenza quando si parla ormai da 20 anni di questa questione, occorre un cambio radicale di approccio dal punto di vista anche culturale". Lo Russo ribadisce quindi la necessità di "riprendere in mano le regole con cui si concede la cittadinanza italiana agli immigrati, che oggi sono troppo confuse e lente e, di fatto, lasciano centinaia di migliaia di persone in uno stato di incertezza giuridica, peraltro nel momento in cui la nostra economia ha bisogno di ripartire e l'immigrazione può essere un grande veicolo di sviluppo". In questo senso i primi cittadini sono tornati sul tema ius scholae, perché, conclude Lo Russo, "siamo convinti che gli oltre 800 mila bambini che frequentano le nostre scuole abbiano la possibilità, proprio attraverso la formazione, di acquisire in maniera più accelerata il processo della cittadinanza".