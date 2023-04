STORIA & CONTROSTORIA

25 Aprile, sul palco Gad Lerner.

FdI attacca: "Faziosità assoluta"

Polemica a Vercelli dove Pozzolo, deputato del partito di Meloni, se la prende con la scelta di chiamare come oratore delle celebrazioni della Festa della Liberazione il noto giornalista di sinistra. Sarà pure un "comu" ma ha lanciato Giordano, non basta?

Un oratore troppo di parte per una festa che dovrebbe essere di tutti. Mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa ricorda che alcuni “resistenti” avrebbero voluto “dare all’Italia un governo più simile a quello dell’Unione Sovietica” e non a una repubblica democratica (sai che novità), il parlamentare vercellese Emanuele Pozzolo sostiene che “la scelta di Gad Lerner come oratore ufficiale del 25 aprile a Vercelli lascia molto perplessi: evidentemente c’è qualcuno che continua a preferire la retorica di parte alla pacificazione nazionale”. È la Festa della Liberazione e se già negli anni passati era solita portarsi dietro il solito strascico nero di polemiche questa volta, con Fratelli d’Italia al governo, il baccano di sottofondo è destinato ad aumentare. Pozzolo, che oltre a essere deputato è anche assessore a Vercelli, dove durante la pandemia ha assunto posizioni apertamente No Vax, sostiene che Lerner sia di una “faziosità assoluta”, “lo vedo più come un provocatore che un oratore in una festa nazionale”.

Difficile dargli torto, vista la lunga carriera del giornalista che dai tempi di Lotta Continua ai celebri talk-show (Pinocchio, Milano Italia, L'Infedele) non ha mai nascosto le sue posizioni politiche, neppure quando scorrazzava a bordo dell'elicottero dell'Avvocato (quando era alla Stampa) o frequentava l'attico di De Benedetti in Monserrato (ai tempi di Repubblica). Manettaro ante litteram, indignado da salotto, si scopre in tarda età azionista (nel senso che si crede la reincarnazione di uno dei fratelli Rosselli), sempre vigile di fronte all'incombente pericolo fascista, figuriamoci ora che i fasci stanno a Palazzo Chigi. Emblema del radical chic, come scrisse magistralmente Andrea Marcenaro, “voleva essere Norberto Bobbio e non lo è stato, nascere a Torino e non c’è nato, dirigere la Stampa che Romiti concesse a Rossella, far parte del giro di Scalfari senza riuscirci, insegnare a Manconi, mentre Manconi insegnava a lui”. Eppure un merito l'odierna razza padrona della destra dovrebbe riconoscerglielo: è stato l’inventore di Mario Giordano, paffutello grillo parlante nel suo Pinocchio. Una medaglia al valor civile no?

Nell'attacco ad alzo zero Pozzolo aggiunge: “Sono curioso di vedere se Lerner ricorderà anche altri fatti gravi accaduti nel Vercellese, come la strage di Greggio o l’eccidio dell’ospedale psichiatrico di Vercelli. Mi chiedo se nel 25 Aprile vercellese ci sarà spazio per un minimo di verità storica, e per la prima volta per il ricordo delle stragi partigiane commesse nel Vercellese, di cui nessuno ha mai voluto parlare in modo chiaro. O se sarà solo un megafono politico”. Infine il parlamentare meloniano, vicinissimo al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, dice “basta” al “monopolio ideologico sulla storia: si celebri nel 25 aprile la fine di un sanguinoso periodo, non una guerra civile permanente”.

Il programma delle celebrazioni per il 78° anniversario della Liberazione è stato diffuso dalla Prefettura, che come noto dipende direttamente dal Ministero dell’Interno. Un programma che nasce come sempre con la collaborazione del Comune e della Provincia, entrambi guidati dal centrodestra, proprio come l’esecutivo. Resta a questo punto da capire esattamente con chi ce l’abbia Pozzolo: se con il suo Governo o con l’amministrazione cittadina di cui fa parte o con la Provincia guidata da un autorevole membro del suo stesso partito.