OBITUARY

Addio a Elserino Piol, il manager che capì Steve Jobs

Grande dirigente dell'Olivetti, fu tra i primi (e pochi) a intuire ciò che sarebbe successo con la nascita di Apple. Ma De Benedetti non gli diede retta e l'azienda finì ingloriosamente. Fu pioniere del venture capital in Italia

È scomparso Elserino Piol, vicepresidente di Olivetti negli anni '80 e '90 e padre del venture capital in Italia con focus soprattutto sulle telecomunicazioni e su internet. Aveva 91 anni. Originario del bellunese, era entrato nella azienda di Ivrea poco più che ventenne per poi assumere incarichi manageriali di rilievo soprattutto sotto la gestione di Carlo De Benedetti. Divenuto direttore generale per le strategie e lo sviluppo, Piol contribuisce nel 1983 all’alleanza con gli americani di AT&T che porterà Olivetti a diventare primo produttore di personal computer in Europa e terzo al mondo. Dal 1986 al 1996 siede nel consiglio di amministrazione di Olivetti, di cui è vicepresidente tra il 1987 e il 1996, e lavora alla fondazione di Omnitel e di Infostrada.

Fu tra i primi a capire la rivoluzione telematica e quello che Steve Jobs stava facendo. Non trovando particolare ascolto nell’Ingegnere che fece fare all’Olivetti la fine che tutti conosciamo. “Ho incontrato Jobs più volte. Venne anche ad Ivrea. Una persona di grande inventiva e notevole capacità, ma spigoloso nella relazione – ha detto in una recente intervista ricordando il primo incontro con a Cupertino, i suoi jeans stracciati mentre lavorava in un garage con Wozniak su personal computer –. Negli anni Ottanta, nel campo dell’informatica, era riconosciuta come protagonista a livello mondiale, era la prima in Europa. E i politici italiani l’hanno lasciata sola”.

A partire dagli anni '80 è pioniere in Italia del venture capital dapprima all’interno di Olivetti e poi con nuove iniziative nell’ambito di internet e delle telecomunicazioni attraverso Pino Partecipazioni. Alla guida della società di investimento ha finanziato, attraverso i fondi Kiwi, Tiscali, Vitaminic e Yoox Net-a-Porter.