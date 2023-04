PALAZZO LASCARIS

Bollo auto, retromarcia della Lega

Dopo una settimana di tira e molla il primo partito della Regione ritira l'emendamento che eliminava l'odiata tassa per le vetture a metano e gpl. Tornerà in assestamento. Quella provocazione di Ricca che ha fatto scoppiare il braccio di ferro con Tronzano

È stato ritirato oggi l’emendamento con cui la Lega voleva eliminare il bollo auto per le auto a doppia alimentazione (benzina-metano e benzina-gpl). È durata una settimana la querelle tra il principale gruppo di maggioranza a Palazzo Lascaris e la giunta per un provvedimento che, se approvato, avrebbe provocato minori entrate 2,5 milioni di euro secondo le previsioni più ottimistiche, fino a 5 milioni secondo quelle realistiche. Una tassa che alle regole attuali si inizia a pagare dopo i primi cinque anni di immatricolazione e che il gruppo del Carroccio avrebbe voluto eliminare per le auto meno inquinanti. Il compromesso trovato assieme all’assessore Andrea Tronzano, che male aveva vissuto l’intemerata del capogruppo Alberto Preioni, è stato di presentare lo stesso testo sottoforma di mozione collegata al Bilancio, sottoscritta da tutti e tre i capigruppo del centrodestra, che impegna la giunta a eliminare il bollo per le auto a doppia alimentazione e di abbatterlo al 50 percento per le ibride. Se ne discuterà di nuovo in fase di assestamento e, se approvato, entrerà in vigore a partire dal prossimo anno.

È durato una settimana il braccio di ferro innescato – a quanto si racconta – da un altro emendamento che in realtà non è mai stato depositato perché intercettato prima da qualche consigliere leghista. Si tratta di un testo firmato dall’assessore Fabrizio Ricca che prevedeva lo stanziamento di 500mila euro per il rifacimento dei tetti delle caserme di Torino. Rimandando a una successiva delibera di giunta l’emendamento pareva essere volto a finanziare i lavori di una caserma in particolare. Scoppiato il bubbone Ricca ha deciso di non protocollare il suo emendamento, ma intanto nel suo gruppo c’è stato chi è partito in quarta: “Perché Ricca sì e noi no?”. Un atto di forza respinto da Tronzano che a questo ha rimandato ogni discussione all’assestamento quando – a partire dai canoni idrici – spera di poter avere maggiori risorse a disposizione per poter “accontentare” tutte le forze della sua maggioranza.