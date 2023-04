Preioni, due di picche

Dicono che… ormai per Alberto Preioni sia diventato un boomerang. L’idea di farsi l’ospedale sotto casa, buttando al macero il progetto di Ornavasso faticosamente varato dal centrosinistra, l’ha reso inviso a chiunque viva da vicino le vicende legate alla Sanità nel Verbano-Cusio-Ossola. Come se non bastasse la rottura con alcuni sindaci, la perdita di consenso e le recenti sconfitte elettorali (da Domodossola a Omegna passando per il capoluogo Verbania) ci si mettono pure le associazioni locali a metterlo alla berlina. L’ultima nota del Comitato Salute del Vco s’intitola “Due di picche”, indovinate di chi si tratta?