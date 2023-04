Turismo: Cirio, Piemonte prevede a fine anno +9% arrivi

I primi mesi del 2023 confermano che il settore del turismo in Piemonte sta crescendo a ritmi importanti: dai dati provvisori, il primo trimestre ha registrato una crescita di circa +19% dei movimenti nazionali e oltre il +30% dei movimenti dall'estero rispetto al 2022. E si stima una crescita del 9% degli arrivi italiani a consuntivo 2023 che portera` a quasi 3,5 milioni di turisti nazionali sul territorio piemontese, a cui andrà sommato il turismo proveniente dall'estero che è tra i nostri target". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, alla presentazione di una iniziativa in collaborazione con Costa Crociere per promuovere il territorio piemontese a bordo della nave Costa Diadema, in una crociera in programma dal 21 al 28 maggio che toccherà alcuni porti mediterranei in Italia, Francia e Spagna. "L'investimento con Costa Crociere - ha aggiunto Cirio - si inserisce all'interno della nostra strategia di promozione turistica che ci ha consentito di recuperare i livelli pre-pandemia e i nostri numeri continuano a crescere.