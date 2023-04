Piemonte: Consiglio approva Bilancio previsione della Regione

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato questo pomeriggio, con 27 sì e 14 no. il Bilancio di previsione 2023-2025 della Regione. Per l'esercizio 2023 sono previste entrate e spese di competenza per oltre 20 miliardi euro e di cassa per oltre 16,6 miliardi. Per i due anni successivi le entrate previste sono di oltre 19 miliardi. "Le entrate - ha sottolineato l'assessore al Bilancio Andrea Tronzano - sono assolutamente certe: non è stato fatto alcun aumento delle tasse e la cosa non era scontata, visto il momento. Non sono stati neppure fatti tagli alle spettanze degli assessorati, e ci sono anche ritocchi al rialzo. Tutto ciò è stato conseguito pur dovendo, ad esempio, restituire 13 milioni allo Stato per il lavoro agile e 18 milioni riferiti ai bolli auto del 2012".

Critiche le minoranze, che con Francesca Frediani (Up) hanno lamentato una scarsa copertura per i voucher trasporti e libri di testo e poca attenzione per la scuola pubblica. Silvio Magliano (Moderati) ha ricordato d'essersi battuto per ottenere più risorse a tutela della libertà d'istruzione, per il sostegno al terzo settore, al materno-infantile e alla disabilità. Per il Pd "manca una visione strategica, e gli annunci della Giunta sono difficili da realizzare senza assunzioni in sanità e fondi per gli ospedali, con entrate sovrastimate e promesse di riduzioni fiscali senza chiarire i relativi e necessari tagli ai servizi". Per la capogruppo M5s Sarah Disabato "l'unica azione positiva sarebbe stata quella di depennare il bollo per le auto ecologiche e non è stato fatto perché la proposta è arrivata fuori tempo". Giudizio negativo anche da Luv, che ha parlato di "un bilancio che guarda più al megafono degli annunci che alla ricerca delle soluzioni". Giorgio Bertola (Ev) ha denunciato "scarsa attenzione alla legalità, al clima e alla bonifica da amianto". Compattamente a favore del Bilancio gli esponenti del centrodestra. Il capogruppo della Lega Alberto Preioni ha controbattuto all'accusa che il Piemonte non sia in linea con le altre Regioni per quanto riguarda le risorse del Pnrr. "Malgrado la rata mutui di oltre 600 milioni l'anno - ha rimarcato - questo Bilancio non taglia spese e non aumenta le tasse". Fdi ha parlato di documento "credibile e coraggioso, che non aumenta le tasse e non taglia i servizi, riuscendo anche a realizzare investimenti per lo sviluppo". Sulla stessa linea Fi, che ha definito il Bilancio "buono, non elettorale, ma al contrario serio e che mantiene in corretto equilibrio i conti".