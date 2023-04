Advice Group rileva 100% di Leevia, +24% il fatturato 2022

Advice Group, impresa innovativa torinese, chiude il 2022 con un un fatturato superiore ai 10 milioni di euro, in crescita del 24% sul 2021, e acquisisce il 100% di Leevia (aveva il 51%), azienda prodotto che ha sviluppato una piattaforma con oltre 20 tool di ingaggio, utili per attivare rapidamente la relazione tra il brand e gli utenti. Con E-leads e Leevia, nasce la business unit: Advice Engagement Performance. Sarà co-guidata da Filippo Livorno, attuale ceo di E-Leads e da Massimiliano Borgiattino, attuale direttore commerciale di Advice. L'operazione è "propedeutica al lancio del nuovo modello di contest a performance che nel nostro Paese rappresenta una novità assoluta". "La Business Unit Advice engagement Performance - spiega l'azienda - si prepara a gestire oltre 150 campagne annue di attivazione e conversione qualificata dei prospect. Il cliente può scegliere la tipologia di ingaggio attingendo da un'unica piattaforma con oltre 20 meccaniche su canali differenti, dai social, ai touchpoint proprietari, fino alla shopping conversion, definendo un budget e una performance obiettivo, senza generare altri costi di set-up della campagna. Questo modello si inserisce all'interno del quadro più ampio che vede nello stop dei cookie di terze parti una effettiva difficoltà del mercato che sta portando ad un aumento generalizzato dei costi per la generazione di lead di qualità". "Abbiamo deciso di andare controcorrente lavorando su un segmento, quello dell'activation e dell'acquisition, che è in sofferenza a causa della crescente ondata cookieless" spiega Fulcio Furbatto, ceo di Advice Group.