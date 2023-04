Tav: entro anno firma appalto lotto scavo italiano

"Dei quattro lotti principali di scavo del tunnel di base" della Torino-Lione, "i primi tre sul lato francese sono stati aggiudicati nel 2021" e sono in corso i lavori. "L'ultimo lotto di realizzazione del tunnel di base e' quello italiano e contiamo di firmare i contratti per questo appalto entro l'anno. Noi che siamo ottimisti speriamo addirittura per settembre. E con questo avremo affidato l'avvio dei lavori di scavo di tutto il tunnel di base: la parte piu' importante del nostro progetto". Lo ha dichiarato il direttore di divisione tecnica Telt, Maurizio Bufalini, all'evento "Telt on Track - Roadshow 2023" per la presentazione delle ultime gare d'appalto per l'attrezzaggio e la manutenzione della tratta internazionale della linea ferroviaria Torino-Lione.