Carro deragliato: disagi anche nel traffico su Torino

Il deragliamento del carro merci a Firenze ha prodotto conseguenze anche sui treni in arrivo a Torino, come riportato dal tabellone elettronico della stazione di Torino Porta Nuova. In particolare sono stati cancellati i treni ad alta velocità in arrivo da Napoli e da Salerno. Altri convogli accumulano pesanti ritardi.