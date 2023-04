Tav: Bufalini, primo treno Torino-Lione nel 2033

"Stiamo andando secondo tutti i nostri programmi per l'attivazione del pre-esercizio (il periodo di test) della linea per la fine del 2032. Quindi il primo treno passerà nel 2033". Lo ha dichiarato il vice direttore e direttore di divisione tecnica Telt (Torino-Lione), Maurizio Bufalini, in conferenza stampa.