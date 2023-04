Università di Torino, 9 milioni per studiare la chimica 4.0

Il Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino è stato riconosciuto Dipartimento di Eccellenza dal Ministero dell'Università e della Ricerca per il quinquennio 2023-2027, ottenendo un finanziamento di 9.350.000 euro, il massimo possibile. A questi fondi il Dipartimento e l'Ateneo hanno aggiunto un cofinanziamento di ulteriori 6 milioni di euro. Oggi, giovedì 20 aprile, alle ore 16 nell'Aula Magna Primo Levi (Corso Massimo d'Azeglio 48, Torino) si terrà il kick-off meeting del progetto. Intitolato Chimica 4.0: Molecole e Materiali per la Società di Domani (CH4.0), il progetto consentirà di valorizzare l'eccellenza della ricerca, con investimenti in capitale umano, infrastrutture e attività didattiche di alta qualificazione. Il Dipartimento costituisce un'eccellenza nella ricerca su Ambiente, Energia e Salute, tre temi di grande impatto per la vita e il benessere della società. CH4.0 permetterà di potenziare e mettere a sistema questi ambiti di ricerca, orientati alla realizzazione della transizione ecologica ed energetica, grazie a nuove metodologie di ricerca connesse alla transizione digitale in atto.