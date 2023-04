Torino: Ambrogio, ennesima esibizione protagonismo del sindaco

"La nuova campagna di comunicazione 'Torino Cambia' lanciata oggi da Lo Russo più che raccontare gli interventi programmati sulla città sembra che diventerà, per il sindaco, una nuova occasione, a carico dei cittadini contribuenti, di incensarsi con supposti meriti e medaglie". A dirlo la senatrice e consigliera comunale di FdI Paola Ambrogio che annuncia l'intenzione di presentare un'interpellanza per chiedere a chi verrà affidata la gestione della campagna e i costi della stessa. "Senza dubbio numerose risorse destinate dal Governo potranno essere messe a terra qui a Torino - aggiunge - ma ciò non toglie che il lavoro sia ancora moltissimo e non mi sembra che questa prima parte della consiliatura sia stata caratterizzata da particolari cambiamenti: periferie che continuano ad essere abbandonate a loro stesse - accusa Paola Ambrogio -, occupazioni abusive di immobili in aumento, spaccio, baby gang e declino economico sono quanto questa amministrazione consegna ai cittadini. Al sindaco vorrei dire solamente di pensare un po' meno alla comunicazione e un po' di più alla concretezza".