Decreto Pnrr, via libera definitivo della Camera: è legge

Il decreto sull'attuazione del Pnrr è stato approvato dall'aula della Camera in via definitiva. I voti a favore sono stati 171, 112 i contrari e 14 gli astenuti (i deputati del Terzo Polo). Il decreto, su cui mercoledì Montecitorio aveva votato la fiducia, è così convertito in legge.